У Кернеса отказали почки, она на постоянном диализе

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП.

«К сожалению, мы подтверждаем эту информацию. Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности. На гемодиализе люди живут», — заявил он.

Ранее о том, что у Кернеса отказала вторая почка, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс «Стране».

«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», — рассказал Павел Фукс.

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября — перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.