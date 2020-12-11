У Кернеса отказали почки, она на постоянном диализе

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.
Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП.
«К сожалению, мы подтверждаем эту информацию. Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности. На гемодиализе люди живут», — заявил он.
Ранее о том, что у Кернеса отказала вторая почка, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс «Стране».
«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», — рассказал Павел Фукс.
Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября — перевезли в немецкую клинику «Шарите».
Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
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