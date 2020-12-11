Киевские школы после зимних каникул перейдут на дистанционное обучение

После зимних каникул, в период локдауна, который планируется в январе, школьники будут учиться в дистанционном режиме, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале „Киев“. Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», — рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.
Учреждения профессионально-технического образования начнут зимние каникулы позже — с 31 декабря до 15 января. Второй семестр они также начнут в дистанционном формате — с 18 по 24 января.
«В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов — они будут работать в обычном режиме», — добавил Кличко.
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