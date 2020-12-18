В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса компании Moderna была одобрена для применения в стране, поставки начнутся незамедлительно.
«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19.
До этого в США была одобрена только вакцина Pfizer-BioNTech.
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