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В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно
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В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно

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В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса компании Moderna была одобрена для применения в стране, поставки начнутся незамедлительно.

«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19.

До этого в США была одобрена только вакцина Pfizer-BioNTech.

вакцина, Moderna
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Комментарии (2)
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Гость
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sexx xxxx
sexx xxxx 8 часов 14 минут назад

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 10 часов 40 минут назад

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Пятница, 18 декабря 2020
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