Moderna начнет испытания вакцины от штамма омикрон

Бустерная доза существующей вакцины от коронавируса американской компании Moderna, по-видимому, защищает от нового штамма «омикрон». Компания заявила, что эта версия вакцины по-прежнему будет «первой линией обороны Moderna против „омикрона“». Клинические испытания вакцины именно от нового штамма планируются в начале 2022 года.
Moderna сообщила, что решение сосредоточиться на вакцине mRNA-1273 было отчасти обусловлено скоростью распространения недавно обнаруженного варианта вируса. Компания заявила, что по-прежнему планирует разработать вакцину для защиты от «омикрона» и надеется приступить к клиническим испытаниям в начале следующего года.
«Сейчас у нас в наличии 1273»,— сказал доктор Пол Бертон, главный медицинский директор Moderna (цитата по Reuters). «Это очень эффективно и весьма безопасно. Я думаю, что это защитит людей в предстоящий праздничный период и в эти зимние месяцы, когда мы столкнемся с самым сильным давлением «омикрона»,— сообщил он.
Ранее Moderna сообщила, что для противодействия омикрон-штамму коронавируса нужна третья доза вакцины. На создание адаптированной под «омикрон» вакцины нужно менее трех месяцев.
Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», начал распространяться в ноябре в Африке. Случаи заболевания им также выявлены в Европе, США и странах Азии.
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