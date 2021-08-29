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Посторонние вещества обнаружили еще в одной партии вакцины Moderna для Японии

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Посторонние вещества обнаружили еще в одной партии вакцины Moderna для Японии

В еще одной партии вакцины Moderna, которая была доставлена в Японию, обнаружили посторонние вещества. Из этой партии привили почти 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт префектуры Окинава.

Так, в городе Наха, во время иммунизации в одной ампуле и еще двух шприцах было обнаружено подозрительное черное вещество.

Впоследствии проверка показала, что в еще одном шприце присутствуют примеси розового цвета.

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Как сообщили в префектуре, всего вакцинами из этой партии успели привить около 400 человек. Однако это было сделано после того, как «врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах».

Указано, что после прививки каких-либо проблем со здоровьем у вакцинированных пока не наблюдается.

В префектуре добавляют, что номер партии этих подозрительных вакцин отличается от трех других, использование которых было приостановлено министерством здравоохранения Японии.

В результате инцидента прививание этим препаратом в одном из центров вакцинации в Окинаве была приостановлено.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19, в которой были обнаружены посторонние вещества.

Япония, вакцина, Moderna
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