С августа политическое убежище в Украине попросили 15 белорусов

В Государственной миграционной службе сообщили, что с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, к Украине обратились 15 граждан Беларуси.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. В отношении 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите», — говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос Радио Свобода.
Согласно сообщению, за август-ноябрь этого года решения о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.
Радио Свобода просило миграционную службу сообщить, сколько граждан Беларуси обратились к Украине за политическим убежищем, начиная от 9 августа 2020 года, когда состоялись президентские выборы в этой стране.
В то же время в интервью Радио Свобода посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.
С августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против Александра Лукашенко, которого ЦИК страны объявила победителем президентских выборов 9 августа. Участники протестов заявляют о масштабных фальсификациях и требуют отставки Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.
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