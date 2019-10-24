В Украине попросил политического убежища фигурант политического дела в России

В Украине попросил политического убежища россиянин Сергей Гаврилов, который на родине преследуется по делу «Нового величия». Он был одним из четырех обвиняемых, находящихся под домашним арестом.

Сообщение о том, что Гаврилов покинул Россию и сейчас находится в Украине, в четверг подтвердила координатор юридической службы проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Напомним, что во вторник пограничная служба Украины сообщила, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин пересек границу и заявил, что требует политического убежища.

Источник BBC в Государственной пограничной службе Украины сообщил, что имя этого человека — Сергей Гаврилов.

Позже, 24 октября, российские СМИ сообщили, что Люблинский суд Москвы заочно арестовал и объявил Сергея Гаврилова в розыск.

Напомним, что в марте 2018 в России задержали 10 россиян по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» для свержения конституционного строя.

Дело «Нового величия» приобрело общественный резонанс, когда стало известно о двух ее фигурантках — 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть действующий политический режим в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в Telegram-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать «коктейли Молотова».

Защита утверждает, что обвинения против участников строятся на показаниях провокаторов.

Восемь из задержанных, в частности Гаврилов, до сих пор остаются под следствием. Четверо находятся в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костиленков и Вячеслав Крюков. Еще четыре человека находятся под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Касательно двух человек суды вынесли приговоры. Это Павел Ребровский и Рустам Рустамов. Оба пошли на сделку со следствием, но Ребровский впоследствии отказался от собственных показаний и суд отменил его приговор.