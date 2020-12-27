В Пекине вводят усиленные меры из-за опасности новой вспышки коронавируса

Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции в связи с выявлением новых местных случаев заражения и опасностью возникновения новой вспышки заболевания. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь.
По его словам, пекинские власти намерены использовать «более быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии».
Согласно официальной статистике, с ноября в Пекине было зафиксировано менее 40 инфицированных, вплоть до середины текущей недели это были завозные случаи. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась: 23 декабря впервые за последние четыре с половиной месяца в городе зарегистрирован бессимптомный носитель, подхвативший вирус от источника, находившегося на территории страны.
25-27 декабря правительство проинформировало еще о девяти новых локальных случаях заражения в столице. В итоге на текущий момент в пекинских медучреждениях находятся 10 местных инфицированных (из них три — бессимптомные).
Согласно официальной информации, в материковой части КНР вылечились 94,28% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 86,9 тыс., за последние семь дней выявлено 126 случаев (с учетом лиц без симптомов — 242). Динамика роста числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 1,8% в сутки.
В местных медицинских учреждениях находятся 334 пациента (с учетом бессимптомных носителей — 585), у четырех вызванное коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме.
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