В Китае сделали прибор для диагностики коронавируса за 30 минут

Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки. Как сообщила в субботу газета «Жэньминь жибао», комплекс способен установить наличие инфекции в организме человека всего за полчаса.
По данным издания, новинка получила одобрение Государственного управления по контролю за медицинской продукцией КНР. Разработчики и их партнеры на безвозмездной основе направили 90 тыс. комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где зафиксирован очаг вспышки пневмонии. Предполагается, что благодаря такому препарату существенно снизятся издержки и будет облегчен труд врачей при проведении медицинских анализов для лиц с подозрением на вирус.
Этот новый продукт производит компания Yangshengtang Beijing Wantai, с конвейера которой ежемесячно будет сходить не менее 1 млн комплектов. Ожидается, что уже в ближайшее время многочисленные частные потребители и медицинские организации получат возможность применить прибор на практике.
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