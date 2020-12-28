Главный немецкий индекс вырос до самого высокого уровня в истории

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в понедельник в первые часы торгов на 1,2%, до самого высокого уровня в своей истории — 13 753,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля 2020 года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.

По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.