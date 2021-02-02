В Германии намерены до конца лета привить все взрослое население

Возможность вакцинироваться от COVID-19 будет у каждого взрослого гражданина Германии уже до конца лета 2021 года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы гарантируем, что до конца третьего квартала, до августа 2021-го, мы гарантируем получение вакцины для каждого гражданина страны, и мы обещание сдержим», — сказала она журналистам после встречи с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.
Канцлер заявила о вакцинации, когда услышала на критику по поводу, якобы, медленного процесса вакцинирования в Германии, не в пример Британии, США и Израилю.
Ангела Меркель рассказала, что ЕМА придерживаются принципа жесткого отбора и детальнейшего изучения противоковидной вакцины перед ее одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.
«В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины», — отметила Меркель.
Как сообщают СМИ, выступая перед журналистами вместе с Меркель мэр Берлина Михаэль Мюллер признал, что «в первом квартале текущего года ситуация будет оставаться напряженной».
Как накануне сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, правительство ФРГ уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.
«Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой», — сказал он, общаясь онлайн с медработниками.
Шпан отметил, что «никто не знает, понадобится ли нам это».
По его словам, «производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности».
Министр признал, что «начало кампании вакцинации было трудным», но сказал, что основные поставщики вакцин — Moderna, Pfizer и AstraZeneca — обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию к 22 февраля.
Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС. Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.
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