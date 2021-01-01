На Таймс-сквер встреча Нового года прошла почти без зрителей

Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у Таймс-сквер, ознаменовавший наступление 2021 года по времени Восточного побережья США, прошел в ночь на пятницу почти без присутствия зрителей. Трансляцию вели центральные телеканалы.
В последние годы церемония, которая проводится уже более века, привлекала примерно по 1 млн жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лишь несколько десятков человек. Как пояснили организующие данное мероприятие объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment, приглашены были "герои 2020 года". Это люди, "чья смелость, изобретательность и сила духа" помогли городу "пережить беспрецедентный год".
В число гостей вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учетом требований социального дистанцирования.
Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, на этот раз церемония была посвящена всем тем, кто участвовал в борьбе с пандемией. Сотрудники полиции мегаполиса сообщили, что на этот раз безопасность на Таймс-сквер обеспечивали примерно на 80% меньше стражей порядка, чем в прошлые годы.
В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили певицы Дженнифер Лопес, Синди Лопер, Андра Дей.
Центральным событием церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Де Блазио нажал кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю высотного здания, достигнув нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2021 год.
Первый раз праздник в центре района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.
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