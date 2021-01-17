На затонувшем у берегов Турции судне было 10 украинцев

На затонувшем у берегов Турции судне Arvin были украинцы. Об этом сообщил МИД Украины.

Поиски четырех членов экипажа теплохода «Arvin», затонувшего в воскресенье у берегов Турции, в настоящее время продолжаются, двое моряков погибли, шестеро спасены, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем. Причиной трагедии предположительно стала плохая погода.