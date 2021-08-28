Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море, 16 членов экипажа спасены

Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, рано утром в субботу затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция), все 16 сирийских членов экипажа в ходе широкомасштабной поисково-спасательной операции спасены, сообщило издание Maritime Bulletin.

«Судно затонуло после столкновения. Более подробные сведения не приводятся, но, судя по позициям судов и траекториям в районе, Sea Bird, вероятно, столкнулся с генеральным грузовым судном Haya, которое по состоянию на 06:20 UTC 28 августа дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения», — говорится в сообщении издания.

Согласно ему, вероятно, ливанское судно Haya также участвовало в поисково-спасательной операции. По его данным, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.

«Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер — GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS)», — уточнило издание данные о затонувшем судне.