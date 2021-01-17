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Назначение Нуланд в США назвали сигналом для России

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Назначение Нуланд в США назвали сигналом для России

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может означать, что правительство Джо Байдена выбирает курс на жёсткие отношения с Россией, пишет The National Interest.

Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она более 30 лет отработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, владеет русским языком.

Издание отметило, что Нуланд была активным сторонником политики Барака Обамы в отношении России и Украины, а следующему президенту США она рекомендует вводить новые санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания военной агрессии России.

Также, по мнению авторов The National Interest, назначение Нуланд «вызвало ликование в Киеве», так как она активно поддерживала Майдан в 2014 году: раздавала еду протестующим, встречалась с новым правительством Украины. В том числе обсуждала с Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.

«Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», — говорится в публикации.

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Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. Он выдвинул на пост первого замгоссекретаря Венди Шерман, которая при Обаме возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинули Бонни Дженкинс. Она известна тем, что возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

США, Виктория Нуланд, отношения с Россией
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