Назначение Нуланд в США назвали сигналом для России

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может означать, что правительство Джо Байдена выбирает курс на жёсткие отношения с Россией, пишет The National Interest.
Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она более 30 лет отработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, владеет русским языком.
Издание отметило, что Нуланд была активным сторонником политики Барака Обамы в отношении России и Украины, а следующему президенту США она рекомендует вводить новые санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания военной агрессии России.
Также, по мнению авторов The National Interest, назначение Нуланд «вызвало ликование в Киеве», так как она активно поддерживала Майдан в 2014 году: раздавала еду протестующим, встречалась с новым правительством Украины. В том числе обсуждала с Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.
«Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», — говорится в публикации.
Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. Он выдвинул на пост первого замгоссекретаря Венди Шерман, которая при Обаме возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинули Бонни Дженкинс. Она известна тем, что возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016