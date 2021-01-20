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Италия собирается судиться с Pfizer из-за задержки поставок вакцин

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Италия собирается судиться с Pfizer из-за задержки поставок вакцин

Власти Италии готовят «юридические иски» в отношении американской компании Pfizer, которая не соблюдает согласованных сроков поставок вакцин от коронавируса, разработанных совместно с германской BioNThec. Об этом сообщает в среду канал Rai News 24 со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу.

Поводом для подобных действий послужило то, что Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря прошлого года. По словам чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури, американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

Pfizer/BioNThec — пока одна из двух вакцин, которыми прививают в Италии. Первые поставки, очень незначительные по объемам, поступили от Moderna. И более крупная поставка от этой американской компании ожидается 25 января. В стране пришел срок второй дозы для первых привитых из числа медперсонала и пациентов домов престарелых.

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Всего Италия с населением 60 млн заказала более 200 млн доз вакцины от шести производителей. Один из них — шведско-британская компания AstraZeneca. Рассмотрение вопроса об одобрении ее препарата, разработанного Оксфордским университетом, в Европейском агентстве лекарственных средств ожидается 29 января.

Италия, Pfizer
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