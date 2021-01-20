Во Франции не исключили возможность банкротства Air France

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр признал в среду, что авиакомпания Air France может разориться, если не получит массированную государственную помощь. Об этом глава экономического ведомства заявил в интервью BFM Business.

«Безусловно, Air France может перестать существовать подобно тому, как это уже произошло со многими авиакомпаниями в мире в последние годы. Ничто не указывает на то, что она представляет в этом смысле какое-то особое исключение из правил», — сказал Ле Мэр.

При этом он подчеркнул, что этот авиаперевозчик «является стратегически важной для Франции компанией». «Франция обязательно должна располагать собственной авиакомпанией, это один из залогов суверенитета страны», — добавил Ле Мэр. Он отметил, что «важность авиакомпании возрастает в период нынешнего санитарного кризиса, так как она необходима, в частности, для срочной перевозки партий вакцин от COVID-19».

«Власти Франции оказали уже поддержку Air France, однако ситуация продолжает оставаться крайне тяжелой в сфере авиатранспорта. Мы и в дальнейшем, в ближайшие месяцы, продолжим поддерживать Air France», — заверил глава Минэкономики.

Отвечая на вопросы, он признал, что в этой связи «много времени уходит на обсуждение с заместителем главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер этих вопросов». «Но надеюсь, что нам все же удастся выйти на соглашение», — добавил Ле Мэр. «Если компания Air France будет нуждаться в дополнительной помощи со стороны французского государства, она ее получит», — заверил он.

Власти Франции обеспечили авиакомпании в 2020 году в связи с ее финансовыми потерями во время пандемии финансовую поддержку в 7 млрд евро — 4 млрд в виде гарантированных государством банковских кредитов и 3 млрд госкредитов.

В то же время министр напомнил, что правительство в ответ на свою помощь требует от авиакомпании, чтобы она «во-первых, повысила свою конкурентоспособность, так как государственные средства не должны инвестироваться бесполезно». «И во-вторых, эта авиакомпания обязана теперь стать лидером в соблюдении норм по защите экологии планеты, подлинным примером авиаперевозчика, верного принципам устойчивого развития».

В ходе интервью министр отметил, что меры по поддержке принимаются в обстановке гласности и в отношении нидерландского партнера Air France — авиакомпании KLM.