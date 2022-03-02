В Украину из ФРГ прибыли ракеты Stinger и гранатометы Panzerfaust

Поставленное Германией вооружение прибыло в Украину, это 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве.

«Спустя в три дня немецкое вооружение прибыло в Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно из правительственных кругов.

Ранее в правительстве ФРГ сообщали, что поставят Украине одну тысячу противотанковых гранатометов Panzerfaust и 500 ракет Stinger.