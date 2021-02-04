Шмыгаль собирается разогревать экономику с помощью инфляции

Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция, если говорить на „экономическом“ языке, разогревала экономику и давала еще большие возможности для роста, возможно, не на 4,6%, а выше», — сказал он, выступая на организованной Европейской бизнес ассоциацией встрече в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что правительственный прогноз предполагает рост экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.
«Мы ожидаем роста на уровне 4,6% ВВП, незначительный уровень инфляции — в показателях Нацбанка это 5+1%, то есть до 6%, у Минэкономики прогноз чуть выше», — добавил он.
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