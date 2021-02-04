Карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.
«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», — сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» в четверг.
Как сообщалось, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.
Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.
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