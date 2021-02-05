Рада приняла закон о переводе трудовых книжек в электронную форму

Верховная Рада приняла закон № 3632 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». За документ проголосовали 265 народных депутатов.
«Проектом акта предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Закон Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“ и некоторые другие законодательные акты», — говорится в пояснительной записке.
Документ вводит учет трудовой деятельности работника в электронной форме. В частности, соответствующую информацию будут вносить в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
Закон также регулирует механизм накопления, обработки и использования указанных данных, в частности, для подтверждения имеющегося стажа работы и назначения пенсий.
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