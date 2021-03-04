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Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

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Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме» № 1217-IX, который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

Как сообщается на сайте главы государства, документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

«Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек», — говорится в сообщении.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

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Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

«Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Также устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ», — говорится в сообщении.

трудовая книжка, Владимир Зеленский
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