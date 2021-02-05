Samsung выпустит летом новое поколение смартфонов с гибким дисплеем

Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse.

Речь идет о складных смартфонах Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, которые будут отличаться форм-фактором. Если первый это довольно большое устройство, в развернутом виде напоминающий планшет, то новый Z Flip — раскладушка с гибким экраном.

Новинки представят в июле 2021 года, то есть раньше, чем семейство Galaxy Note. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 будут выполнены в стиле Galaxy S21. Смартфонам обещают поддержку активного пера S Pen, частоту обновления картинки в 120 герц и процессор Exynos 2100.