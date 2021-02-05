Tesla отзывает в Китае свыше 36 тысяч электромобилей

Компания Tesla отзывает в Китае 36 126 электромобилей Model S и Model X из-за проблем с накопителями eMMC, работа которых может не соответствовать установленным стандартам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Государственного управления по контролю за рынком.
Отзыву с 5 февраля подлежат 20 428 электромобилей Model S, собранных в период с 18 сентября 2013 года по 20 февраля 2018 года. Что касается Model X, то производитель отзывает 15 698 авто этой модели, которые были произведены в период с 12 марта 2016 года по 16 февраля 2018 года.
В заявлении ведомства указывается, что в соответствующих партиях могут быть выявлены проблемы с накопителями eMMC, срок службы которых может оказаться меньше установленного производственным стандартом. Из-за этого при эксплуатации есть вероятность возникновения проблем с функционалом центрального дисплея, нарушения работы оборудования для обогрева и предотвращения запотевания стекол, а также световых указателей поворота.
Согласно статистическим данным, которые приводит шанхайский информационный ресурс PanPay, до этого произведенные в разное время электромобили Model S и Model X уже четыре раза отзывались с китайского рынка из-за ряда технических проблем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016