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В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд

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В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги, гражданки США Хизер Морган, у них изъяли биткойны на общую сумму $3,6 млрд, предположительно украденные осенью 2016 года с криптовалютной биржи Bitfinex. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткойнов. Их общая стоимость оценивается в $4,5 млрд, однако оперативникам удалось изъять только 94 тыс. биткойнов на сумму $3,6 млрд.

Согласно информации суда, Лихтенштейн обвиняется в том, что в 2016 году взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. При этом «отмыть» за последние пять лет пара успела около 25 тыс. похищенных биткоинов, уточняет Минюст.

Суд обвинил Лихтенштейна и Морган в заговоре с целью отмывания денег, а также в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за которые в совокупности предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

По данным ведомства, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в $65 млн. После похищения биржа на несколько дней приостановила торги, а биткоин за несколько дней упал на 13% по отношению к доллару.

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По оценке аналитической компании Chainalysis, в прошлом году хакеры украли криптовалюты на сумму $14 млрд. Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.

США, биткоин
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