Авиаперелеты Зеленского в 2020 году обошлись бюджету в 22 миллиона

На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами потратило 22,25 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua
Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту «Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев» в январе — более 2,5 млн грн.
Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.
Несмотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки — 10,4 млн грн.
Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие «Украина», которое находится в управлении Государственного управления делами.
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