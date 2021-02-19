Apple выпустит беспроводной магнитный аккумулятор для смартфонов

Компания Apple разрабатывает беспроводной магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, специалисты Apple работают над этой новинкой уже год и планировали представить ее широкой публике через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12, состоявшейся в октябре прошлого года.
Беспроводной аккумулятор будет совместим с устройством MagSafe, предназначенным для мгновенного примагничивания и обеспечения более быстрой зарядки. Корпус аккумулятора скорее всего будет выполнен из белого прорезиненного материала. Будущая разработка, как поясняет Bloomberg, отличается от чехлов Smart Battery Case от Apple. Они предназначены для увеличения заряда аккумулятора и защиты, например, смартфона iPhone 11 Pro Max.
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