Илон Маск назвал безрассудством инвестиции своей компании в биткоин

Глава Tesla Илон Маск признал, что инвестиции в биткоин на $1,5 млрд, — безрассудство для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин —«попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

«Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — пишет Маск в Twitter. «Чтобы было понятно, я не инвестор, я инженер», — подчеркнул Маск.

Ранее биткоин подорожал на 23% после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту. Компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что планирует купить биткоины на сумму $1,5 млрд. Позже стало известно, что осуществить сделку Tesla помогла криптобиржа Coinbase.

Илон Маск уже делал заявления о криптовалюте. Бизнесмен обращал внимание на Dogecoin, призывая крупных держателей цифровой монеты распродать свои запасы. Также Маск сообщал своим подписчикам в Twitter, что купил Dogecoin для своего сына, который родился в мае прошлого года.