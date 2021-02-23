В Украине теперь две «красных» и несколько «оранжевых» областей

С сегодняшнего дня в «красной зоне» карантина кроме Ивано-Франковской области также Черновицкая, поскольку там также зафиксировали ухудшение эпидситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом в «оранжевой зоне» оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.
Ивано-Франковская область стала первой, попавшей в «красную зону», поэтому сегодня там уже действуют необходимые ограничения:
Относительно Черновцов, то там пока только закрыли школы и сократили время работы заведений питания до 20:00.
Напомним, 17 февраля Кабинет министров поддержал возвращение к адаптивному карантину. Он будет действовать с 24 февраля до 30 апреля. Сохраняются традиционные зоны эпидопасности — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная», но определятся они будут немного по-другому.
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