В Украине теперь две «красных» и несколько «оранжевых» областей

С сегодняшнего дня в «красной зоне» карантина кроме Ивано-Франковской области также Черновицкая, поскольку там также зафиксировали ухудшение эпидситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом в «оранжевой зоне» оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.

Ивано-Франковская область стала первой, попавшей в «красную зону», поэтому сегодня там уже действуют необходимые ограничения:

Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.

Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Относительно Черновцов, то там пока только закрыли школы и сократили время работы заведений питания до 20:00.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров поддержал возвращение к адаптивному карантину. Он будет действовать с 24 февраля до 30 апреля. Сохраняются традиционные зоны эпидопасности — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная», но определятся они будут немного по-другому.