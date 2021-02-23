Почти 20 европейских компаний покинули «Северный поток – 2» из-за угроз санкций США

По меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока — 2» в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта. Об этом сообщила во вторник германская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.

Среди фирм, отказавшихся участвовать в проекте, немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».

Как ранее заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, свыше 15 юридических лиц «добросовестно прилагали усилия для того, чтобы свернуть деятельность», связанную со строительством газопровода.