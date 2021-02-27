Следующее заседание СНБО посветят делам о дезертирстве и госизмене

Во время следующего заседания Совет национальной безопасности и обороны заслушает отчеты СБУ, МВД и Генпрокуратуры по делам, которые касаются дезертирства и государственной измене. Об этом во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Все эти ведомства должны будут объяснить, почему дела, касающиеся указанный нарушений, до сих пор не расследованы до конца.

«Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу — почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах», — отметил Данилов.

Напомним, на заседании 26 февраля СНБО принял решение лишить государственных наград, воинских и почетных званий десяти человек, замешанных в содействии российской агрессии и терроризма. Среди них экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Они лишаются всех государственных наград и званий в Украине. Санкции вводят максимальные — по 13 пунктам.

Также в Совбезе дали поручение Кабмину в течение двух недель подготовить проект закона о двойном гражданстве, который поможет не допустить граждан других стран к управлению государством.