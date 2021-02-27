90-летний Уоррен Баффетт привился двумя дозами вакцины от Pfizer

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт получил две дозы препарата от Pfizer/BioNTech, сообщает Bloomberg, ссылаясь на ассистента инвестора.
Два компонента вакцины также ввели 97-летнему Чарли Мангеру, вице-председателю Berkshire Hathaway и давнему деловому партнеру Баффетта. По словам ассистента Мангера, процедура прошла успешно.
Сегодня Баффетт собирается обратиться с ежегодным посланием к инвесторам, чтобы поделиться своим взглядом на события в мире и США. Обращение будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью Berkshire Hathaway, уточняет CNBC.
В последний раз глава Berkshire Hathaway встречался с инвесторами на собрании акционеров в мае 2020 года. Тогда он сообщил, что Berkshire Hathaway продал все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских авиакомпаний — American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines и United Airlines Holdings. Уоррен Баффетт тогда отметил, что из-за экономического кризиса, связанного с пандемией, бизнес существенно поменялся.
Berkshire Hathaway владеет такими компаниями, как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, а также долями в Apple, American Express и Bank of America. Forbes оценивает состояние Баффетта в $91,6 млрд.
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