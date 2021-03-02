Падение ВВП Чехии в 2020 году стало крупнейшим в истории страны

Падение экономики Чехии из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, составило в 2020 году 5,6% и стало крупнейшим в истории страны, образованной 1 января 1993 года. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение со ссылкой на статистическое управление страны.
Наиболее негативно ограничения из-за пандемии отразились на гостиничной и туристической отраслях, торговли и транспортной отрасли. Зафиксировано падение производства, так как часть промышленных предприятий страны были остановлены во время первой волны пандемии. Жители страны из-за опасений ухудшения финансовой ситуации сократили расходы, что негативно отразилось на потребительском спросе. Уменьшилась также инвестиционная активность.
Власти Чехии ранее обязали работодателей тестировать сотрудников на коронавирус. На организации и предприятия, которые не будут проводить тестирование, должны накладываться штрафы в размере до 500 тыс. крон.
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