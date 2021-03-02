Почти 40 тысяч украинцев записались в первый день на вакцинацию через приложение «Дія»

Через приложение «Дія» в первый день запуска записи на вакцинацию от COVID-19 записались более 38,531 тыс. человек.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 5280 человек записались на вакцинацию через портал по вакцинации, 671 человек в очередь записались, позвонив по телефону контакт-центра Минздрава.
«Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверии к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Министр подчеркнул, что модель с информацией о вакцинации полностью интегрирован в систему электронного здоровья eHealth.
Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение «Дія».
По информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 1 марта 2021 года одну дозу вакцины получили 4905 человек.
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