Италия ужесточает карантин из-за коронавируса

Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, следует из текста декрета, принятого в пятницу на заседании Совета министров страны.
В течение трех праздничных дней, согласно декрету, в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами «красной» зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.
«Цветовое» разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в стране с ноября. Со следующего понедельника все регионы, остававшиеся в «желтой» категории, становятся «оранжевыми». «Красные» и «оранжевые» зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Таким образом, единственным регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в «белую» зону.
За ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны. Специалисты обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса, прежде всего британского, который ответственен более чем за половину случаев заражения. Кроме того, новый рост эпидемиологической кривой привел к увеличению нагрузки на отделения интенсивной терапии. Подсчитано, что в половине регионов страны свыше 30% палат неотложной помощи занимают именно пациенты с COVID-19.
На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок.
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