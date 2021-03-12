Эффективность вакцины Johnson & Johnson против новых штаммов коронавируса превышает 80%

Вакцина от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson — эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% бразильского. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству ANSA глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.
«Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81% против бразильской вариации 87%», — приводит агентство слова специалиста.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.
Таким образом, данный препарат, который предполагает введение только одноq дозы, стал четвертым разрешенным к применению в ЕС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016