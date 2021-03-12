Эффективность вакцины Johnson & Johnson против новых штаммов коронавируса превышает 80%

Вакцина от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson — эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% бразильского. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству ANSA глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

«Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81% против бразильской вариации 87%», — приводит агентство слова специалиста.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.

Таким образом, данный препарат, который предполагает введение только одноq дозы, стал четвертым разрешенным к применению в ЕС.