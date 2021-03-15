МИД КНР потребовал от Украины не замечать работу китайских компаний с Крымом

Китай требует от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с аннексированным Россией Крымом, которые сотрудничают с ней «в соответствии с рыночными принцами». Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — сказал он на регулярном брифинге, комментируя недовольство Украины недавним визитом китайской делегации в Крым.
По словам дипломата, китайские предприятия «исторически поддерживают контакты с Крымом». «Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы», — подытожил он.
Как сообщил на прошлой неделе председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, возглавивший делегацию бизнесменов из Китая, цель визита на полуостров — обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма. Он уточнил, что в программе предпринимателей из КНР — посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.
По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией.
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