Индия может полностью запретить криптовалюты

Правительство Индии готовит законопроект, запрещающий криптовалюты в стране, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По данным агентства, документ предусматривает уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег.
В случае введения законопроекта держатели криптовалют получат шесть месяцев на ликвидацию своих активов. В противном случае будут взиматься штрафы. Индия может стать первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным.
Первая информация о том, что власти Индии готовят закон, запрещающий торговлю криптовалютой, появилась в прошлом году. Источники Bloomberg сообщали, что правительство страны не заинтересовано в трейдинге, однако будет развивать сферу блокчейна.
При этом в марте 2020-го была отменена директива Резервного банка Индии (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила, которое действовало с апреля 2018 года, местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или передислоцироваться в другую страну.
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