Нынешний Кабмин нужен только для того, чтобы подписать меморандум с МВФ, - нардеп «Слуги народа»

Без кредита МВФ Украина окажется на пороге технического, а потом полноценного дефолта. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский в эфире одного из телеканалов.

«Власть этого боится, потому что она окружена разнообразными консультантами, советчиками, задача которых — построить такую систему госуправления, в которой нужно бояться дефолта», — считает нардеп.

По его словам, в нынешнем меморандуме МВФ есть две части: одна часть требований кредиторов, и она касается внешнего управления, назначения судей, руководство Нацбанка и НАБУ. А есть часть, прописанная украинским правительством. Сюда относится повышение тарифов на отопление и электроэнергию — это часть прописана в интересах конкретных олигархов — в частности Рината Ахметова.

«Шмыгаль, как человек, работающий на Рината Ахметова, играет в свою игру. Я уверен, что после подписания этого меморандума, предоставления Украине кредитных средств и фиксации в меморандуме обязательства повышать тарифы премьер сможет спокойно уйти в отставку. По сути, Кабмин нужен только для того, чтоб подписать меморандум с МВФ. Поэтому они не форсируют даже принятие программы правительства, которая должна по идее дать им годичный иммунитет от отставки — Кабмину на нее откровенно наплевать. Подали в Раду какую-то бумажку, просто чтоб потянуть время, мы отправили ее на доработку и они абсолютно по этому поводу не переживают», — объяснил Дубинский.

Он также заявил, что завершил сбор подписей за отставку и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Именно она, по его мнению, является главным генератором действий, направленных на так называемое естественное повышение тарифов.

«И.о. министра в интересах олигарха Рината Ахметова буквально гасит мощности „атомки“ — самого дешевого вида энергии и повышает тем самым мощность теплоэнергостанций, которые работают на угле и которые обходятся почти в три раза дороже — 56 копеек против 1,5 грн. Именно поэтому я на этой неделе собрал более 100 подписей народных депутатов за отставку Буславец», — пояснил нардеп.