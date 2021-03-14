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«Слуга народа» может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии

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«Слуга народа» может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии

Политическая партия «Слуга народа» может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении народного депутата Александра Дубинского из своего состава, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

«Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель», — сказал Корниенко агентству «Интерфакс-Украина» в воскресенье.

Согласно новой редакции устава партии «Слуга народа», ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии. Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений высших руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитирует партию или наносят ей вред.

Как объяснил Корниенко, в случае с Дубинским поводом для его исключения из «Слуги народа» является нарушение устава «посредством проведения „своих“ конференций и неповиновение руководящим органам партии».

При этом руководитель партии подчеркнул, что поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации «Слуги народа» решила, что Дубинский больше не является ее председателем, то «все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде».

По словам Корниенко, конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом. «Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом национального совета громад», — отметил он.

Согласно новому уставу, председатель партии может созвать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и нацсовета громад, что и было сделано по требованию членов областной партийной организации. По словам Корниенко, на конференцию собрались 15 из 25-ти человек, закрепленных за Киевским областным центром, был кворум, поэтому конференция легитимна.

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Вместе с тем, председатель партии «Слуга народа» уточнил, что в течение 10 дней новый устав будет отправлен на регистрацию, но по реестрам в этот период председателем Киевской областной организации остается Дубинский.

«Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной является Андрей Мотовиловец и с ним будет налаживаться взаимодействие», — добавил Корниенко.

Как сообщалось, члены Киевской областной организации политической партии «Слуга народа» избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Дубинского. При этом Дубинский не признал это решение.

Александр Дубинский, Слуга народа
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