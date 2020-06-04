Премьер-министр Шмыгаль будет уволен до конца года, – нардеп Александр Дубинский

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У премьер-министра Дениса Шмыгаля нет ни единого шанса продержаться в своем кресле до конца года. Такое мнение высказал народный депутат Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш».

«Одного кивка президента хватило б, чтобы этот Кабмин смели. Потому что они не обладают никаким авторитетом и доверием, — считает Дубинский. — Просто позиция президента такова, что нужно пройти ситуацию с коронавирусом, закончить карантин и принять кадровые решения».

По словам нардепа, правительство Гончарука было непрофессиональным, но наивным, а сейчас страна имеет дело с профессиональными ворами.

«Посмотрите, что происходит с любыми назначениями, например в Минэкономразвития, где замминистра экономики Тарас Качка, распродает должности во всех структурных подразделениях ведомства, а также в сертификационном агентстве. Там творится настоящий беспредел, я даже написал заявления на имя главы Нацполиции. Извините, но такого при Гончаруке не было. Надеюсь, президент об этом знает. Эти ребята из правительства понимают, что страна падает в пропасть, но продолжают цинично ее грабить, распродавая должности», — заявил он.

Также Дубинский напомнил о попытках Шмыгаля назначить без конкурса начальников таможенных постов.

«Я считаю, чем быстрее мы от них избавимся, тем лучше», — резюмировал нардеп.