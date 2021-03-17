Минобразования освободило учеников 4-х и 9-х классов от прохождения ГИА

Учащиеся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2020/2021 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.
Соответствующий приказ МОН от 03.03.2021 года № 273 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16.03.2021 по № 338 / 35960.
«Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации в соответствии с п.1 распоряжения Кабинета министров от 25 марта 2020 № 338-р „О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации“», — говорится в сообщении.
Так, согласно позиций 32 и 33 раздела II классификационных признаков чрезвычайных ситуаций, превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раза в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области (Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь), городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.
«С учетом этого, Минобразования освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году. В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись «освобожден (а)», — отметили в ведомстве.
Соответствующее решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получение начального и базового общего среднего образования в условиях распространения на территории Украины COVID-19.
Решение вступит в силу в день его опубликования в «Официальном вестнике Украины».
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