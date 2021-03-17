Большинство украинцев поддерживают введение жесткого локдауна

Введение в Украине жесткого локдауна при росте заболеваемости поддерживают 57,4% украинцев, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Не поддерживают введение локдауна 39,8% опрошенных.

Причем 73% тех, кто поддерживает введение жесткого карантина, соглашаются с закрытием кафе и ресторанов. Еще 72% согласны с тем, что надо закрыть кинотеатры. С закрытием спортзалов соглашаются 64% респондентов, с закрытием школ — 60% граждан.

При этом 36% опрошенных отметили, что в своем домохозяйстве имеют или имели человека больного коронавирусом. Из них 26% граждан точно сталкивались с COVID-19 и имеют результаты теста, а еще 10% вероятно болели коронавирусом.

В то же время 16% граждан указали о высоком риске заболеть COVID-19 в течение ближайших полгода. Еще 39% считают, что существует средний риск заболеть в этот период. Низким считают подобный риск 31% респондентов, а 14% не знают о риске вообще.

С 10 по 12 марта 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.