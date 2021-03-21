Глава BioNTech спрогнозировал сроки отмены локдаунов в Европе и США

Один из руководителей компании BioNTech Угур Шахин считает, что до конца лета во многих странах Европы и в США не потребуется локдаун. Об этом сообщает Welt.
«Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун», — заявил Шахин, разработчик одной из самых успешных вакцин от COVID-19.
При этом он отметил, что человечество сможет восстановить контроль над ситуацией примерно через год.
Вирус никуда не исчезнет, однако массовая вакцинация позволит сделать ситуацию более управляемой, отметил Шахин. Тогда местные вспышки и мутации «вполне вероятно, не посеют ужас».
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