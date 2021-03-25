Степанов заявил, что в Украине нет смертей в результате вакцинации против COVID-19

Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

«У нас не было смертей от вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались», — сказал министр.

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Как сообщалось, после вакцинации умерла военнослужащая в Одесской области. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Кроме того, после вакцинации из-за инсульта скончался аптечный провизор в Черновицкой области.