В Украине с 1 июля могут запустить ковидные сертификаты

Министерство здравоохранения работает над внедрением ковидных сертификатов, которые планируют запустить уже с 1 июля, сообщается на сайте ведомства.
«Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение — нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», — пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба.
Согласно сообщению, это будет внутренний документ, содержащий данные о вакцинации, о сделанном негативном ПЦР-тесте или о выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Данные будут вносится через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дия».
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