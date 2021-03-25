Россияне показали снятое из космоса фото севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимки опубликовал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимок сделан спутником „Канопус В“ орбитальной группировки Роскосмоса», — написал Рогозин в своем Telegram-канале и прикрепил фото.

Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов компании Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировало судоходство по каналу.

Движение по Суэцкому каналу сейчас полностью остановлено в обоих направлениях. К настоящему моменту «пробка» из судов растянулась почти до Индии.

Как сообщается, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель.