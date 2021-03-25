Адвокаты Навального сообщили о «крайне неблагополучном» состоянии оппозиционера

Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщили, заявили его адвокаты.

«В прошлую пятницу его осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Вадим Кобзев.

В свою очередь, другой защитник оппозиционера Ольга Михайлова сообщила телеканалу «Дождь», что в среду «его увезли в некую, как он говорит, гражданскую больницу и там ему провели МРТ-обследование». «Диагноз не поставили, то есть ему не сообщили о диагнозе, не сообщили и какое лечение необходимо применять к нему», — пояснила адвокат.

По мнению адвоката, состояние Навального «крайне неблагополучное».

«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (. . .) одна нога у него практически не действует», — отметила Михайлова.

Адвокат Кобзев в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что состояние Навального осложняется тем, что «восемь раз за ночь его будят для «профилактического учета».

По словам защитника, Навальный получает обезболивающие.

В свою очередь, соратники Навального опубликовали его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора, в котором он просит обеспечить доступ к нему указанного им врача и получение необходимого лечения.

Об ухудшении состояния Навального ранее на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что «по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное».

Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше».