Адвокаты Навального сообщили о «крайне неблагополучном» состоянии оппозиционера

Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщили, заявили его адвокаты.
«В прошлую пятницу его осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Вадим Кобзев.
В свою очередь, другой защитник оппозиционера Ольга Михайлова сообщила телеканалу «Дождь», что в среду «его увезли в некую, как он говорит, гражданскую больницу и там ему провели МРТ-обследование». «Диагноз не поставили, то есть ему не сообщили о диагнозе, не сообщили и какое лечение необходимо применять к нему», — пояснила адвокат.
По мнению адвоката, состояние Навального «крайне неблагополучное».
«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (. . .) одна нога у него практически не действует», — отметила Михайлова.
Адвокат Кобзев в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что состояние Навального осложняется тем, что «восемь раз за ночь его будят для «профилактического учета».
По словам защитника, Навальный получает обезболивающие.
В свою очередь, соратники Навального опубликовали его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора, в котором он просит обеспечить доступ к нему указанного им врача и получение необходимого лечения.
Об ухудшении состояния Навального ранее на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что «по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное».
Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше».
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