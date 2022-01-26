В РФ объявили в розыск брата Навального

Российское МВД объявило в розыск Олега Навального, младшего брата оппозиционера Алексея Навального, его карточка появилась в базе розыска преступников.

Накануне власти обратились в суд Москвы с просьбой заменить условный срок Олегу Навальному по «санитарному делу» на реальный, так как он «не исполняет должным образом наложенные судом ограничения».

Олег Навальный уже отбывал реальный срок. В декабре 2014 года он получил 3,5 года по делу «Ив Роше». В 2017 году ЕСПЧ признал процесс «несправедливым» и присудил ему 460 тыс. руб.

В начале августа он был приговорен к году лишения свободы по так называемому санитарному делу. Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованных акциях протеста, которые прошли в Москве в январе в поддержку его брата.

В соответствии с наложенными ограничениями Олег Навальный не мог выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, покидать пределы столичного региона.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было заведено после несогласованной акции протеста в защиту Алексея Навального, которая прошла 23 января. В январе Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. В аэропорту его задержали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок еще в 2014 году. В феврале 2021 года условный срок заменили на реальный, после чего Навального этапировали в колонию во Владимирской области.