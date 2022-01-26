В РФ объявили в розыск брата Навального

Российское МВД объявило в розыск Олега Навального, младшего брата оппозиционера Алексея Навального, его карточка появилась в базе розыска преступников.
Накануне власти обратились в суд Москвы с просьбой заменить условный срок Олегу Навальному по «санитарному делу» на реальный, так как он «не исполняет должным образом наложенные судом ограничения».
Олег Навальный уже отбывал реальный срок. В декабре 2014 года он получил 3,5 года по делу «Ив Роше». В 2017 году ЕСПЧ признал процесс «несправедливым» и присудил ему 460 тыс. руб.
В начале августа он был приговорен к году лишения свободы по так называемому санитарному делу. Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) на несогласованных акциях протеста, которые прошли в Москве в январе в поддержку его брата.
В соответствии с наложенными ограничениями Олег Навальный не мог выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, покидать пределы столичного региона.
Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было заведено после несогласованной акции протеста в защиту Алексея Навального, которая прошла 23 января. В январе Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии. В аэропорту его задержали в рамках дела «Ив Роше», по которому оппозиционер получил условный срок еще в 2014 году. В феврале 2021 года условный срок заменили на реальный, после чего Навального этапировали в колонию во Владимирской области.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016