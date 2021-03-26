В Украину пришла настоящая весна

Сегодня, 25 марта, в Украину пришло потепление. Температура воздуха во всех регионах поднялась, в Карпатах потеплеет даже до +11.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Сегодня тепло и солнечно в большинстве регионов. В частности, в западных областях температура воздуха днем составит +6+11, а ночью +2-4. На севере и в центре страны +6+10, а ночью −1-3. В южных регионах тоже тепло, днем +6+10, а ночью +2+4.

Снег с дождем сегодня будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крыму. На востоке днем +5+7, а ночью от 0 до −2.

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +7+9, а ночью от 0 до −2.

Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.